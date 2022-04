Casa Demolida – Rua Azevedo Soares 2558

Nós aqui do São Paulo Antiga fazemos praticamente o mesmo trabalho que o Google faz com seu Street View: documentar as ruas da cidade. A diferença entre nós se dá pelo fato de que eles não fazem uma curadoria, fotografando a cidade por completo rua a rua e nós apenas clicamos – seguindo nossos critérios técnicos – os imóveis que são relevantes para a memória da cidade.

Apesar do ritmo de publicação não ser muito rápido (em média 3 a 4 imóveis por semana), nestes treze anos de atuação acumulamos um gigantesco acervo com milhares de casas, vielas, vilas prontas para serem publicados.

Mas isso organizar, pesquisar e finalmente publicar toma um tempo considerável e, muitas vezes, quando vamos colocar no ar temos surpresas tristes. Como foi o caso desta charmosa residência da Vila Gomes Cardim:

clique na foto para ampliar

Provavelmente construida na primeira metade do século vinte, a simples e charmosa residência da fotografia acima estava localizada no número 2558 da Rua Azevedo Soares. Era uma típica residência antiga paulistana da fase em que o carro já fazia parte da vida das famílias da cidade.

Lembre-se que muitas casas antigas de classe média sequer tinham garagem, muitas vezes sendo construídas geminadas umas as outras. Essa , por sua vez, já tinha uma entrada lateral que dá acesso a todo o imóvel, como o quintal, a garagem e a própria casa em si.

Entre os detalhes da casa destacamos o muro baixo, o portão igualmente baixo e confeccionado em ferro e o tradicional ornamento de muitas casas antigas de São Paulo: o azulejo sobre a janela, instalado em uma posição inclinada que quase faz parecer um losango.

Infelizmente estar bem cuidada não foi o bastante para que ela fosse preservada. Nós a fotografamos em 2014 e ela foi abaixo quatro anos depois, em 2018. O que mais entristece é quando constatamos que a casa não foi derrubada para o espaço receber uma função mais nobre, mas para acomodar um estacionamento para um estabelecimento construído do outro lado da rua.

Em São Paulo além da especulação imobiliária outra inconveniência que leva muitas casas a desaparecer são os estacionamentos. Uma praga urbana típica de uma cidade totalmente despreparada para atender seu cidadão com transportes públicos eficientes. Quem perde somos todos nós.

A foto abaixo, do Google Street View, mostra como está o local depois da demolição: