Sobrado – Rua Canudos

Recentemente estivemos explorando as ruas de um interessante bairro paulistano que até o dia desta publicação ainda não havia nada apresentado aqui no site: o Jardim da Glória. Localizado na zona sul, não muito distante do Ipiranga, trata-se de uma região muito tranquila, arborizada e com muitas casas antigas interessantes para mostrar pra vocês. Vamos à primeira delas!

clique na foto para ampliar

Localizada na rua Canudos essa é de longe a casa que eu mais gostei em todo o Jardim da Glória. Um sobrado antigo com uma arquitetura bem diferente na fachada, com sua sacada do quarto da frente servindo também de “laje” para o belo vitrô em formato de semi círculo do que provavelmente é a sala de estar. Ainda na sacada observamos três jardineiras que pelo seu formato curvo foram com toda certeza projetadas junto com o imóvel.

A parte da fachada do nível térreo é toda revestida em pastilhas o que inclui, no canto direito, o número da residência. Ladeando o vitrô encontramos dois belos vasos que aparentemente fazem parte do projeto original da casa, pois também são feitos com pastilhas.

Já na mureta que separa o imóvel da calçada também encontramos pastilhas, na cor verde. O muro ainda tem em sua parte central o revestimento de cerâmica que combina muito bem com restante da casa. O estado de conservação e preservação do imóvel é bastante satisfatório.

O arquiteto que projetou a casa teve muito bom gosto pois trata-se de uma residência com uma arquitetura única. E os proprietários estão de parabéns por não ter feito alterações.