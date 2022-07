Residência de Francisco Mendes

Você já parou para imaginar quantos belos palacetes e casarões paulistanos sequer atravessaram a linha da década de 1950 ? É bem possível que inúmeros destes imóveis construídos nos primeiros anos do século 20 desapareceram por força de especulação imobiliária antes mesmo de serem registrados. Felizmente alguns já desaparecidos foram fotografados e suas imagens salvas para a posteridade.

Localizado no antigo número 162 da Rua Albuquerque Lins, em Santa Cecília, o palacete acima em fotografia de 1919 e recém inaugurado foi residência do ilustre advogado paulistano Dr. Francisco Mendes, nome muito presente nas causas jurídicas dos anos 1920 a 1930.

Pelas imagens que temos em acervo desta residência, os quais iremos disponibilizar neste artigo, é possível notar que o imóvel foi um dos primeiros do trecho onde estava situado. Infelizmente não é possível precisar exatamente onde ele ficava pois a numeração paulistana foi alterada na segunda metade da década de 1930. Na numeração atual seria bem ao lado do Theatro São Pedro contudo, naquela época, esta numeração possivelmente era do outro lado da Praça Marechal Deodoro.

Infelizmente devido a essa mudança não será possível determinar em que ano o imóvel desapareceu. Fizemos pesquisas em listas telefônicas de 1939 e 1961 e nem seu nome ou da esposa constava com linha ativa.

Tratava-se de uma residência espaçosa e elegante, com um lindo torreão cujo acesso era feito por uma estreita escada instalada entre o quarto da frente e os quartos dos fundos. A casa tinha também uma garagem separada do imóvel, nos fundos do lote.

Atualmente restam pouquíssimas residências de grande porte como esta na Rua Albuquerque Lins, a rua praticamente toda foi tomada por grandes edifícios e há um grande terreno vazio ao lado da Estação Marechal Deodoro do Metrô.

ESCRITÓRIO DO DR. FRANCISCO MENDES:

Nesta matéria temos fotos extras interessantes. Conforme descrito no início do artigo Francisco Mendes era um ilustre advogado paulistano, será que temos fotos de seu escritório ? Temos sim!

Tal qual sua bela residência, o imóvel de seu caprichado escritório de advocacia não existe mais. Ele ficava localizada em um sobrado do número 24 da Rua São Bento, imóvel que hoje estaria na altura do número 180 a 190. Bem sabemos que nesta rua só existem prédios.

Olhando as imagens do escritório temos a impressão que os gabinetes de trabalho eram bem mais “poluídos” que os atuais, excessivamente decorado e com muita mobília e objetos. Abaixo você confere mais imagens na galeria.