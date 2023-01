Sobrado e Diana Caçadora

Uma das coisas que mais observo nas residências antigas são os adornos que elas possuem. Aqui em São Paulo são os mais variados tipos, estilos e padrões e que variam desde o simples ano no alto da fachada a até coisas mais elaboradas, passando por azulejos pintados, obras em gesso ou cimento, nichos para santos etc…

Na agradável Vila Sá Barbosa, um pequeno oásis residencial entre a decrépita avenida do Estado e a agitadíssima avenida Tiradentes, temos diversas casas antigas, muitas delas já com suas fachadas bastante modificadas. Entretanto uma delas sempre me chamou a atenção devido ao adorno que possui.

Esse charmoso sobrado com a fachada em pedras e cerâmica, na travessa Benedicta Sá Barbosa até não passa como muito antigo, contudo pelo estilo empregado em sua arquitetura arrisco a dizer que é de, no máximo, a década de 1960. Acho tudo nela de muito bom gosto e o imóvel foi projetado de modo a ocupar com sabedoria o pequeno lote de terreno.

Contudo o mais interessante desta residência é o adorno na fachada, que pode ser visto bem na quina do sobrado que vocês podem ver melhor na imagem abaixo:

Trata-se de uma imagem da deusa da mitologia romana Diana Caçadora, que equivale na mitologia grega à figura de Ártemis. O curioso é que este adorno decorativo não é exclusivo desta casa, pois já visualizei igual em várias outras casas antigas espalhadas pela cidade e até na vizinha Guarulhos. Seria um adorno comum de uma época específica – igual foram os balaústres do IV Centenário de São Paulo – ou seria de alguma construtora ? Quem souber de algo deixe uma dica nos comentários.

Abaixo uma representação em pintura da figura de Diana Caçadora: