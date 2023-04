Sobrado antigo – Rua Maracaí

Todo o entorno do parque da Aclimação é repleto de construções antigas muito interessantes que felizmente sobrevivem mesmo com a feroz especulação imobiliária da região.

É verdade que muitas das casas maiores do bairro já não são mais residências e se transformaram em estabelecimentos comerciais dos mais diversos, como imobiliárias, escritórios, consultórios e até casa de repousos para idosos, mesmo assim ainda achamos algumas preciosidades que merecem nosso registro, como o sobrado a seguir.

clique na foto para ampliar

Localizada na rua Maracaí bem pertinho do parque, esse sobrado é uma das casas mais bonitas da região. É difícil de ser visualizada ao nível da rua devido ao seu muro alto, mas basta chegar no portão para poder contemplar esse construção que é bastante charmosa e está sempre muito bem cuidada. Destaque para seu estilo arquitetônico que não é raro na região (encontrei uma casa muito parecida no Cambuci), sua pintura de muito bom gosto e seu jardim impecável.

Tinha até um cachorro bem bonachão mas ele estava de boa cochilando. Uma tranquilidade invejável que é muito difícil de ver por ai, mas a Aclimação é uma região bastante especial de São Paulo.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):