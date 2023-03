Sobrado de 1951 – Rua Dr Gomes Ferraz

Depois de tantos anos trabalhando em fotografar casa antiga acabamos por adquirir uma espécie de “olhos de lince”, ou seja, de certa forma estamos sempre antenados para encontrar casas antigas mesmo que elas estejam um tanto escondidas, e foi o caso deste sobrado que encontramos quando estávamos na região de Pirituba.

clique na foto para ampliar

Ela estava bem escondida atrás de algumas árvores em uma rua chamada Doutor Gomes Ferraz, ligeiramente mais alta que a avenida Paula Ferreira onde estávamos fotografando um conjunto de sobrados geminados antigos.

É perceptível que ela já foi consideravelmente modificada. Construída em 1951 teve todas as suas portas e janelas originais substituídas, bem como um pequeno puxadinho construído sobre a parte à direita da fachada, já junto a escada. Entretanto ela valeu por ser fotografada por ainda estar com boa parte de sua originalidade, bem como esse detalhe que mostramos na foto a seguir na parte superior da fachada.

clique na foto para ampliar

Trata-se da data exaltada da construção do sobrado, com mês e dia, algo bastante incomum nas casas que costumam apresentar somente o ano. Nela podemos ler: 21/7/1951. Nos demais detalhes da casa encontramos o muro baixo feito com balaústres e o tradicional piso de caquinhos vermelhos.

Um achado que esperamos permaneça de pé por um longo tempo.