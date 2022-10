Shopping Penha celebra 30 anos

Um dos bairros mais queridos de São Paulo e com ares típicos de cidade do interior, a Penha de França sempre foi conhecida por seu importante centro onde as pessoas vão para fazer compras, consultas médicas, resolver questões com advogados, contadores etc. Centros de bairro são sempre movimentados e concorridos

No início dos anos 1990 novos empreendimentos comerciais e shopping centers surgiam no Brasil mesmo com o país entrando em uma crise atrás da outra. E o bairro da Penha não ficou atrás e finalmente teve também o seu shopping.

Shopping Penha em construção (clique na foto para ampliar)

Iniciativa do Grupo Malzoni, responsável pela construção de outros shoppings espalhados pela capital paulista, o Shopping Center Penha começou a ser construído no começo da década de 1990. Erguer o novo empreendimento no coração do bairro não era tarefa fácil, uma vez que ele estava em área com diversos imóveis tombados e com ruas estreitas e movimentadas.

A área escolhida foi perfeita: A área de uma antiga fábrica, a Foz, e a de uma velha – porém ativa – rodoviária foram adquiridas para serem demolidas para a construção do novo shopping. As linhas foram deslocadas para outras áreas do bairro, como a Estação Penha do Metrô para linha 2755 – Guaianases, por exemplo. O espaço fabril já estava desativado.

A velha rodoviária no início da década de 80 (clique para ampliar)

Uma obra ousada e em ritmo acelerado colocou o novo shopping center em pé em pouco mais de um ano de obras. O espaço já era aguardado com muita ansiedade pelos penhenses e lojistas que viam no novo empreendimento comercial uma chance de renovação para o bairro, que perdeu seus cinemas e algumas lojas de rua durante a crise do governo de Fernando Collor.

Em outubro de 1992 era então inaugurado o novíssimo e tão esperado Shopping Center Penha, terceiro construído na zona leste da capital paulista e o único do Brasil instalado em uma de centro histórico, cercado de imóveis tombados – como as igrejas de Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – e posicionado em ruas estreitas e antigas, algo incomum à época.

O shopping em 1992 ano de sua inauguração (clique para ampliar)

As obras do shopping também chamaram atenção por conta da ousada engenharia. Em uma espaço confinado, cercado de outros imóveis e muitos deles bem antigos, foi aberta um enorme espaço para acomodar pisos de lojas e estacionamentos onde três níveis são subterrâneos.

O Shopping Penha rapidamente caiu no gosto popular, tanto dos penhenses como de moradores de outras regiões, que passaram a frequentar o local. Com a facilidade de uma estação de metrô relativamente próxima e inúmeras linhas de ônibus o Penha recebia visitantes e fregueses de bairros distante como São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Vila Ré, Itaim Paulista e cidades vizinhas que não possuíam shopping na época, como Guarulhos.

O shopping lotado no dia da inauguração (clique para ampliar)

Em 2004 o local recebeu uma importante expansão que o tornou ainda maior e atrativo. O São Paulo Antiga parabeniza o Shopping Center Penha pelos seus 30 anos, com votos de que continue sendo uma referência para os moradores da Penha e zona leste de São Paulo.

Dados técnicos:



Shopping Center Penha

Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França – São Paulo



Inauguração: outubro 1992

Expansão: 2004

Área bruta locável: 29.898,72 m²

Pisos: 4

Média de frequentadores/ano: 13 milhões

Vagas de estacionamento: 1437

Total de lojas: 202 (6 delas âncoras)

Cinemas: 6 salas (Moviecom)

Nosso agradecimento ao Memorial Penha de França que gentilmente cedeu todas as imagens utilizadas neste artigo, sendo do shopping pertencente ao Acervo Família Malzoni e da antiga rodoviária do acervo Hedemir Linguite.

Galeria – Veja fotos do Shopping Center Penha desde sua construção: