Quando visitamos algum bairro paulistano temos por regra ao fotografar uma casa, estender a pesquisa e catalogação para a rua toda onde ela se localiza. E por isso muitas vezes, ao pesquisar um imóvel, acabamos por descobrir outros ainda mais interessantes na mesma localidade.

É o caso destas casas que encontramos na Rua Teixeira Leite, por ocasião da ida para fotografar outras desta via que podem estar em risco.

Localizadas nos números 261 e 263 estas duas residências geminadas são do início do século vinte e são exemplos das construções residenciais de estilo simplório que era – e ainda são – bastante comuns na região da Liberdade conhecida como Baixada do Glicério. Casas como estas podem ser vistas em uma quantidade até que razoável em ruas como a Rua dos Estudantes e suas cercanias.

No caso dessas, chama a atenção o bom estado de conservação em que elas se encontram, apesar de alguns poucos vidros quebrados. Todas as características originais dos imóveis estão ali preservados, tais como as esquadrias de madeira das portas e janelas e as janelinhas de ferro sobre as portas. De alteração visível, apenas os respiros de porão foram suprimidos, o que é compreensível em uma rua que não é raro alagar.

Na foto placa da UCRAN

Na casa de número 263 chamou a atenção a placa que reproduzimos na imagem acima. Apesar de em nenhumas de nossas visitas à rua termos observado movimentação nos imóveis, ali parece ser – ou ter sido – sede da União dos Cantadores Repentistas e Apologistas do Nordeste (UCRAN)*¹.

A região da Baixada do Glicério é bastante decadente e recebe muito pouco atenção do poder municipal, sendo uma área costumeiramente alvo de enchentes, falhas na coleta de lixo e, de acordo com moradores, bastante insegura. Resta torcer para que estas preciosidades sem mantenham preservadas.

As portas são originais e estão bem conservadas

Nota:

*1 – Infelizmente notícias sobre a UCRAN são escassas na internet, caso alguém tenha alguma informação entre em contato conosco. Este artigo será atualizado caso alguma nova informação seja descoberta ou enviada.