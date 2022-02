Casa de 1919 (Demolida) – Rua Sousa Lima, 119

O bairro da Barra Funda, especialmente na área mais próxima da linha férrea, possui um bom número de construções antigas de arquitetura simples e interessante. São belos exemplares de uma época remota do bairro que as poucos vai desaparecendo, com a grande quantidade de empreendimentos que surgem na região.

Esta casa, cujo terreno é bem grande, foi construída no ano de 1919 e está localizada na Rua Sousa Lima. Pouco depois que a fotografamos suas portas e janelas foram emparedadas, não sabemos infelizmente se o imóvel apenas foi fechado para evitar invasões ou se foi vendido.

Ao fundo do terreno existe uma edícula já parcialmente demolida. As pilhas de tijolos no quintal anunciam que a casa sofreu um processo de demolição e que depois foi paralisado.

Plaqueta na entrada da residência (clique na foto para ampliar)

Desocupada há décadas, o imóvel possui ainda todas as suas características originais (veja na galeria abaixo) tais como grades, portão, gradil do porão, portas, janelas, dobradiças, ponto de luz sobre porta e ainda o botão da campainha em modelo antigo, bem com a velha placa identificação de casas ao fundo.

Veja as outras fotos deste imóvel (clique na miniatura para ampliar):

Atualização 08/06/2017: Infelizmente fomos informado que esta casa não existe mais. De acordo com o leitor do site que é vizinho próximo da construção e não quis ser identificado, o imóvel foi demolido no segundo semestre de 2014. O site foi até o local para confirmar a informação e foi possível constar que no local está sendo construído algo novo.

Atualização 01/02/2022: Voltamos quase cinco anos depois para ver o que foi construído no local. O substituto da velha casa de 1919 é decepcionante, veja a foto abaixo: