Casa Abandonada – Rua Santo Antero

Hoje em dia um terreno com uma casa abandonada significa estar perdendo dinheiro. Afinal, com a cada vez mais acirrada especulação imobiliária e a diminuição de terrenos disponíveis ter uma casa nessas condições não é bom negócio.

As razões para o abandono de uma casa são as mais diversas. Problemas de inventário, briga de herdeiros, ausência de herdeiros ou até mesmo falta de interesse em resolver a situação. Cada caso é um caso (ou uma novela).

clique para ampliar

Localizada no número 144 da Rua Santo Antero, Penha de França, esta casa da primeira metade do século 20 está pelo menos 12 anos esquecida. Em 2010 ela tinha uma placa de vende-se e estava em ótimo estado de conservação, apenas com vidros quebrados (próxima fotografia).

No entanto anos e anos sem cuidado ou manutençao deixou a casa semi destruída. De acordo com um vizinho a “pá de cal” foi um incêndio que ela sofreu em meados de 2014 que a deixou nesta situação em que atualmente se encontra.

A casa em 2010, ainda em bom estado (clique para ampliar)

Me pergunto qual teria sido a razão para deixarem uma casa tão bonita chegar neste estado lamentável. Tratava-se de uma propriedade muito interessante, com um razoável terreno livre que poderia ser usado para jardim, pequena horta etc…

Agora o que resta é esperar o dia que esta casa virá abaixo, pois apesar de possível recuperar não deve ser viável por questões de custo e praticidade. Melhor aproveitar o terreno para uma construção nova e mais adequada aos tempos atuais.

Veja mais fotos na galeria abaixo (clique para ampliar):