Residência de Elias Giraldes

Já é notoriamente conhecido que muitos dos chamados “barões do café” e outros grandes fazendeiros paulistas residiam no interior de São Paulo e mantinham residência na capital. Isso se devia a fatores como a rapidez de locomoção para o porto de Santos quando da necessidade de resolver negócios por lá, e de visitar bancos e fazer articulações políticas na capital.

São Paulo era o chamado “meio do caminho” entre a propriedade rural e a o porto santista e, por isso, os ricos proprietários de fazendas paulistas ergueram em bairros como Campos Elíseos residências elegantes e suntuosas, mas esse não foi o único bairro a recebê-los.

Há casos de cafeicultores que construíram suas residências no bairro da Bela Vista e um deles, cujo palacete apresento aqui, trata-se de Elias Carneiro Giraldes.

clique na foto para ampliar

Construído em 1917 esta elegante vivenda – como era chamada pela imprensa na época de sua inauguração – foi projetada para ser sua residência. Localizada à época no número 27 da Rua Arthur Prado o imóvel serviu de morada em São Paulo para o fazendeiro de Piraju por algumas décadas.

Infelizmente as informações acerca deste imóvel são bastante precárias. Consultamos as listas telefônicas dos anos 1937, 1938 e 1961 e não encontramos registros de linhas neste endereço. Também referente ao fim do imóvel tudo que sabemos foi relatado via testemunho oral, o que requer sempre um pouco de cautela. De acordo com um morador antigo da Rua Arthur Prado o imóvel foi derrubado em algum momento entre os anos 1960 e 1969.

Ainda hoje esta rua do Bixiga possui casas antigas muito interessantes e até uma que desde muito tempo está num estado de “balança mas não cai“. A maior residência já construída nesta via foi a de Salim Farah Maluf, na esquina com a 13 de Maio.