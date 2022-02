Palacete da família Ribeiro da Luz

Quem tem o hábito de passar pelo número 376 da Rua Artur Prado, na Bela Vista, nos últimos vinte anos já se acostumou com a cena de um belíssimo palacete do início do Século XX totalmente escorado para não desabar.

A residência é uma das mais belas construções da região e por alguma razão está em um estado de conservação tão ruim, que caso as escoras se soltem da fachada ela até pode ir ao chão.

Construída em 1913, serviu de residência para a família Ribeiro da Luz até meados dos anos 1980. Nele temos ciência de terem residido o engenheiro Cristiano Ribeiro da Luz e a benemérita Vicentina Ribeiro da Luz, pioneira do serviço social em São Paulo. Ela faleceu em 1979.

No “Livro Vermelho dos Telefones” do ano de 1938 o imóvel é colocado como residência de “Christiniano Ribeiro da Luz”, porém como não encontramos esse nome em qualquer outro lugar acreditamos que seja um erro datilográfico para Christiano.

Os recortes de listas telefônicas abaixo são, respectivamente, dos anos de 1938 e 1961.

Fonte: O Livro Vermelho dos Telefones – Ano 1938

Fonte: Lista telefônica da Cidade de São Paulo – Ano 1961

Não se sabe o motivo do imóvel estar assim nesta situação há tantos anos. A família Ribeiro da Luz vendeu o imóvel para uma empresa em meados da década de 2000, cujo nome é Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial LTDA. Entretanto de acordo com nossa pesquisa esta empresa foi baixada, ou seja, encerrada.

Talvez seja por isso que o imóvel esteja nesta lamentável situação de abandono. Aliás o IPTU está atrasado e incluído na dívida ativa, sendo que os valores atualizados em fevereiro de 2022 estão em pouco mais de 410 mil reais.

O imóvel encontra-se há mais de uma década escorado como parque se manter de pé. Presumimos que o proprietário o fez ou prevendo um futuro restauro, que acabou não ocorrendo, ou para evitar que ele caísse e tenha problemas com os órgãos de preservação governamentais.

Existem rumores de que o imóvel tenha sido projetado pelo célebre Ramos de Azevedo, porém não foi possível comprovar a veracidade da informação. Na relação de obras projetadas por Ramos de Azevedo não há nenhuma citação de construções na Rua Artur Prado ou em nome de seus proprietários originais.

O imóvel está tombado como patrimônio histórico desde o ano de 2002.

Atualização 17/01/2013:

Recentemente fomos alertados pelo blogueiro Alexandre Giesbrecht, que o casarão recebeu uma curiosa lona azul como cobertura.

A lona cobre completamente o imóvel, não deixando nenhuma parte da construção visível. Qual seria a finalidade desta cobertura ? Protegê-lo ou esconder eventuais danos à construção dos olhos da população paulistana ?

Consultamos o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) sobre esta lona cobrindo o imóvel (enviamos inclusive as fotografias ao órgão) mas, até o presente momento, não recebemos nenhuma resposta. Caso apareçam novidades no caso, atualizaremos novamente este artigo.

Atualização 07/06/2017:

A famigerada lona azul que cobriu o imóvel foi removida há algum tempo, entretanto pouco se modificou na triste sina deste casarão, que segue sem restauro e sem perspectivas imediatas de alguma recuperação.

Atualização 25/02/2022:

Passados cinco anos de nossa última visita constatamos que nada mais mudou no imóvel, além da deterioração do imóvel que vai se acelerando. Com tantos débitos de IPTU passou da hora da Prefeitura de São Paulo desapropriar este imóvel e dar um destino digno a esta construção.