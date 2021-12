Quando pensamos na Rua 25 de Março e região imediatamente nos lembramos do quanto esse pedacinho de São Paulo foi e ainda é influenciada pelos imigrantes do Oriente Médio. Não são poucos os estabelecimentos comerciais já tradicionais nas mãos de sírios, libaneses e também armênios. Por mais que a região esteja cada vez mais repleta de comerciantes chineses a influência árabe jamais desaparecerá dali.

E entre todos os nomes daqueles mascates que vieram de tão longe entre o final do Século XIX e início do Século XX, um com certeza se destaca entre todos eles: Rizkallah Jorge Tahan.

Ele fez fortuna no início do século passado vendendo em seu estabelecimento comercial na Rua Florêncio de Abreu, a Casa da Bóia, materiais hidráulicos em uma cidade que começava a crescer como nunca e cada vez mais se via carente daqueles produtos que ali se vendia. Eram tempos de saneamento precário e todos queriam melhorar suas condições de sobrevivência.

E essa fortuna permitiu a Rizkallah Jorge expandir seus negócios para outras áreas e foi na construção civil que ele ergueu alguns ícones paulistanos e um deles falaremos aqui hoje: o Palacete São Jorge.

Localizado na Rua Carlos de Sousa Nazaré (anteriormente chamada de Rua Anhangabaú) esta construção colossal foi inaugurada em 1930 e é um importante patrimônio histórico de São Paulo, tendo sido tombado no ano de 2016 (nível P-3 fachadas).

A arquitetura do edifício reflete as características de sua época e também o estilo eclético que muitas vezes permeiam o padrão arquitetônico paulistano das primeiras décadas do Século XX. Apesar de não ser exatamente um arranha-céu, pois possui apenas cinco andares, sua área ocupa um grande lote retangular que impressiona pelo tamanho e chama muito a atenção dos pedestres que passam por ali.

Anúncio de venda de apartamentos no Palacete São Jorge

O Estado de S.Paulo 31/08/1930

Nem todas as unidades do Palacete São Jorge foram colocadas imediatamente à venda por Riskallah Jorge, sendo que muitas foram alugadas para fazer renda (algumas unidades inclusive até hoje estão em nome de seus descendentes) e à época algumas outras unidades foram cedidas para abrigar familiares e amigos (os patrícios) que vinham da Síria e Líbano.

De uso misto o edifício possui estabelecimentos comerciais no térreo e apartamentos nos andares superiores. São apartamentos amplos e bastante confortáveis e de acordo com um morador que nos deu depoimento o prédio é tão robusto que lá dentro nem se tem a sensação de estar em uma das regiões mais movimentas e ruidosas da capital paulista.

Nas portas de entrada as iniciais estilizadas RJ de Rizkallah Jorge

O Palacete São Jorge não é o único edifício erguido pelo espírito empreendedor de Rizkallah Jorge. Além dele e notadamente a Casa da Bóia (um ícone arte nouveau de São Paulo), Jorge ergueu um grande palacete na Avenida Paulista esquina com a Rua Bela Cintra, onde residiu até o fim da sua vida, e também o Palacete Paraízo (com Z mesmo) outro grande edifício residencial que fica em frente ao São Jorge e que falaremos aqui no site em breve. Ele também contribuiu com a compra do terreno e a construção da Igreja Apostólica Armênia de São Paulo, cuja história já contamos aqui.

