Figura de grande importância para a história de São Paulo, Rizkallah Jorge Tahan foi fundador da famosa e até hoje de portas abertas Casa da Bóia. Ele também foi extremamente relevante no cenário da construção civil nas décadas de 1920 e 1930 período em que ergueu em São Paulo três importantes edifícios que até hoje são ícones arquitetônicos da cidade.

Na foto: Rizkallah Jorge (Acervo da Casa da Bóia)

Um deles já e que já publicamos aqui é o Palacete São Jorge. Já o outro, que iremos abordar aqui hoje, fica diante desse que acabei de mencionar, é o Palacete Paraíso.

Construído nos últimos anos da década de 1920 o Palacete Paraíso está localizado no número 301 da Rua Carlos de Sousa Nazaré e é composto de seis pavimentos destinados ao uso residencial. Além disso no piso térreo, junto à calçada, existem seis pontos comerciais (de acordo com o projeto arquitetônico originalmente eram 10). O projeto de construção do Palacete Paraíso foi do engenheiro Placido Dall’Acqua.

Originalmente o projeto do edifício era para ser destinado totalmente para a renda de aluguel. Naquela época era bastante comum que pessoas com grande capital disponível erguessem empreendimentos como este edifício e destina-lo quase que integralmente para renda. O que garantiria um ótimo sustento financeiro para o investidor e posteriormente para seus familiares. São notadamente conhecidos por fazer edifícios para renda, além de Rizkallah Jorge, as figuras do Comendador Martinelli, Nhonhô Magalhães e José Paulino.

Anúncio de Placido Dall´Acqua em jornal de 1929

Apesar de também “beber” na fonte do ecletismo tal qual seu vizinho, o Paraíso é um tanto quanto mais simples em suas linhas arquitetônicas se comparado ao Palacete São Jorge. Apesar disso algumas coisas se repetem em ambos os edifícios, como as inscrições “RJ” iniciais de Rizkallah Jorge na porta de entrada e o próprio estilo do portão.

No caso do Palacete Paraíso destaca-se no alto do prédio o frontão também com a inscrição RJ (veja foto na galeria), remetendo ao construtor do edifício. O Paraíso também é tombado como patrimônio histórico paulistano.

Palacete São Jorge (à esquerda) e Paraíso (à direita) um ícone de São Paulo diante do outro (clique para ampliar).

Atualmente a maioria das unidades do Palacete Paraíso já foram vendidas e não fazem mais parte do espólio deixado por Rizkallah Jorge, entretanto ainda existem unidades no nome de descendentes. Tanto neste palacete como no vizinho é notável a grande quantidade de chineses que residem.

