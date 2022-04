Imóveis Demolidos da Rua Barata Ribeiro

A Rua Barata Ribeiro na Bela Vista, liga a Peixoto Gomide à Praça 14 Bis e sempre foi uma rua bem movimentada, especialmente nas proximidades do Hospital Sírio Libanês. Mesmo assim até ao menos uma década atrás essa agitação ainda poupava muitas das casas que ali existiam.

Muitas delas, como as localizadas nos números 181, 189 e 201 até foram poupadas. Entretanto outras com as dos números 116 e 118 e as que mostraremos aqui hoje não tiveram a mesma sorte.

São tantos os imóveis que foram demolidos neste trecho que apenas um “print” panorâmico do Google Street View foi capaz de mostrar todos. Para três empreendimentos distintos foram demolidos: 1 – o casarão da ponta direita que só aparece um pedaço; 2 – a casa verde, o sobrado marrom e o predinho ; 3 – do estacionamento até a esquina (lado direito da foto) para um terceiro empreendimento.

A Rua Barata Ribeiro que já era dona de um trânsito confuso beirando o caótico ficou ainda pior. Por fim sempre resta a pergunta: terá sido a rede de esgoto redimensionada para receber tantos novos empreendimentos ? A mesma pergunta vale para a rede da Sabesp. No fundo, algo me diz que provavelmente não.

Veja abaixo alguns dos demolidos com mais detalhes:

1 – CASARÃO DO NÚMERO 176:

2 – CASA DO NÚMERO 152:

3 – PRÉDIO F.BARROS

