Os cuidados com o carro sempre acompanham seus donos desde que os primeiros veículos surgiram. No princípio eles custavam muito caro – muito mesmo – e não foram adotados em massa pela população. Basta ver que carroças conviveram com os automóveis em São Paulo ainda nas duas primeiras décadas do século 20.

Se hoje temos toda uma facilidade para se locomover antigamente não era tão fácil e os carros eram cuidados muito de perto por seus proprietários. Afinal, se hoje muitos trocam seus carros a cada 2 ou 3 anos ou quando se expira a garantia de fábrica, no passado não muito distante era muito comum as pessoas manterem seus veículos por longos anos e décadas.

Especialmente num período pré indústria nacional os carros eram importados ou no máximo montados aqui pelo padrão CKD e nem todas as marcas possuíam autorizadas para fazer manutenções ou revisões o que levava os donos de veículos a procurarem as oficinas multimarcas que antigamente eram chamadas de “garagem”. E é de uma delas que vamos falar hoje: a Garage Minerva.

Fundada na década de 1960 a Garage Minerva foi um relevante estabelecimento comercial da zona oeste paulistana dedicada a cuidar dos automóveis. Por lá podia se fazer de tudo com o seu automóvel, desde o simples abastecimento (gasolina Atlantic) ou troca de óleo, a serviços mais específicos como revisão, serviços de borracharia, mecânica e até mesmo funilaria.

Pertencente à dupla Paschoal Tedesco e Luiz de Piñedo Quinto a garagem fazia o que hoje as concessionárias e oficinas padrão “premium” fazem. Na época atendiam uma vasta gama de marcas e eram especializados na linha Volkswagen, DKW, Simca e Willys.

Na foto os proprietários da Garage Minerva

De acordo com reportagem publicada à época na revista “O Automóvel em Foco” o estabelecimento era referência na região tanto pelo atendimento primoroso quando pela simpatia e educação de seus proprietários. A excelência de um serviço, seja ele qual for, é fundamental para o sucesso de um estabelecimento comercial.

A Garage Minerva ocupada um grande espaço próprio localizado no número 1353 da Rua Turiassú, sendo que anteriormente a empresa estava em um espaço menor no número 837 da mesma rua. As duas imagens abaixo mostram um pouco o local, respectivamente na entrada e no elevador de manutenção.

O estabelecimento permaneceu em funcionamento até o início da década de 1980.

O QUE EXISTE LÁ HOJE ?

Depois do fechamento da Garage Minerva o espaço permaneceu sendo ocupado pelos mais variados usos até o ano de 2011. No ano seguinte o imóvel foi demolido para a construção de um edifício, e na galeria abaixo mostramos uma breve evolução do local respectivamente em 2011, 2012 e 2022.

