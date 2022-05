Edifício garagem inacabado da Rua do Carmo

Os governantes de São Paulo (tanto prefeitura como governo estadual) parecem adorar uma tragédia anunciada. Várias medidas de segurança para proteger o cidadão só são tomadas depois que algo muito terrível acontece na cidade, causando muitos mortos e feridos.

Isso não é, evidentemente, algo novo. Desde a década de 1930 sabemos de negligências públicas que levaram a acontecimentos tristes. Em 1938 a inexistência de um código de leis para funcionamento de teatros e cinemas levou ao trágico acontecimento do Cine Oberdan, com mais de 30 mortos.

Depois nos anos 1960 e 1970 foi a era dos grandes incêndios em edifícios de São Paulo, como o Andraus, em 1972, e o Joelma em 1974. Só depois de ambos os casos que leis e medidas mais arrojadas de combate à incêndio na capital foram adotadas. Mais recentemente, o Edifício Wilton Paes de Almeida, foi anos negligenciado até que sofreu um grande incêndio que abalou suas já combalidas estruturas, causando seu desabamento e gerando um saldo de 7 mortos.

E existe no centro histórico de São Paulo um edifício, ou melhor um esqueleto de prédio, moribundo e abandonado cujo risco de uma tragédia é algo real, podendo a vir causar mortes. Trata-se deste edifício abaixo:

Visto de longe não parece ser o “monstro” que é

Construído no início da década de 1960 e localizado nos números 93 e 103 da Rua do Carmo, foi projetado para ser um edifício garagem. Naquela década, especialmente em sua primeira metade, a capital paulista recebeu um “boom” de projetos de novos edifícios garagem, levando em consideração que o centro da cidade era repleto de prédios antigos sem lugar para automóveis e ainda não havia o metrô para se locomover ao centro.

Naquela década surgiram, por exemplo, as garagens automáticas da Alameda Barão de Limeira, 25 de Março, Rua Araújo, Roosevelt, Rua Aurora entre outros. E foi neste momento que surgiu o prédio em questão neste artigo, cujas unidades de garagem começaram a ser negociadas em 1964.

Anúncio – Folha de S.Paulo 5/3/1964

Entretanto algumas coisa deu errado e o edifício jamais foi concluído, se transformando no maior “esqueleto” construído da região onde está localizado e, sem dúvida, no grande símbolo da decadência que há anos acomete o centro histórico de São Paulo.

Rumores e “fofocas” sobre o motivo do abandono são vários e vão desde construção irregular a um comprometimento das estruturas durante as obras da linha do Metrô, especificamente entre o Parque D.Pedro II e a Sé. Este último particularmente não me parece crível, já que a linha está operante tem mais de quatro décadas.

Seja lá qual for a razão real deste abandono, é evidente que passou da hora do prédio ser demolido e, com isso, deixar de oferecer risco aos munícipes. Em 2018 após o desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida o então prefeito Bruno Covas (PSDB), interditou esse edifício inacabado para tentar impedir uma nova tragédia, entretanto a única ação foi essa até o momento e não foi 100% eficaz, já que ainda há pessoas vivendo ali.

Armaduras expostas, crostas negras e acúmulo de material biológico são apenas alguns dos problemas da edificação (clique para ampliar)

De acordo com uma reportagem da revista Veja SP, de 2020, o prédio foi vendido em 2009 pelo valor de R$800.000,00 mas esta briga com a prefeitura parece ter emperrado ao menos temporariamente os objetivos de seu novo proprietário, que quer concluir as obras.

Enquanto prefeitura e novo proprietário não chegam a um veredicto, quem sofre com isso é a população paulistana, especialmente aqueles que moram ou trabalho ao redor deste tétrico edifício inacabado e correm o risco de que um dia tudo venha a cair sobre suas cabeças.

A opinião do Instituto São Paulo Antiga é que a prefeitura deve fazer uma vistoria técnica urgente no local e verificar quanto a possibilidade real desse prédio ser concluído de fato. E, caso possa ser concluído, deveria ser preferencialmente desapropriado e ter uma destinação social, já que a capital ainda tem um enorme déficit habitacional.

Razões para a desapropriação são inúmeras e cabe à prefeitura tomar uma medida urgente. Caso continue empurrando com a barriga uma decisão, caberá ao poder público o ônus da responsabilidade de uma eventual tragédia.

IPTU ATRASADO E DÍVIDA ATIVA



Uma consulta no cadastro do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo consta que apesar de ter sido anunciado como vendido, o imóvel ainda está no imposto com o nome do antigo proprietário. Além disso há imposto não pagos de 1999 a 2021 (não consideramos o ano corrente) e na dívida ativa de 1998 até 1983, totalizando aproximadamente pouco mais de 2 milhões de reais em débitos*.



* de acordo com consulta realizada em 15/5/2022

Veja outras fotos deste edifício (clique na imagem para ampliar):