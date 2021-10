Edifício Nicolau Tabach

Alguns edifícios da região central de São Paulo chamam a atenção não apenas pela sua bela arquitetura antiga, como também por sua nomenclatura.

Boa parte deles levam o nome de seus construtores, muitas vezes imigrantes que chegaram ao país com pouco ou nada de recursos e com o tempo conseguiram erguer um bom patrimônio. É o caso deste charmoso edifício:

Localizado na Rua Carlos de Souza Nazaré, nas proximidades do Mercado Municipal da Cantareira, o prédio de três andares foi erguido nas primeiras décadas do século 20.

O edifício está muito bem conservado e com suas características originais preservadas. A única alteração que se observa é a construção de um andar adicional que foi erguido – aparentemente – há muitos e muitos anos. Apesar disso a intervenção não foi tão brusca, exceto talvez pelas janelas que destoam com as demais dos andares inferiores.

Quem foi Nicolau Tabach ?

O nome que batiza o prédio, Nicolau Tabach, é de um comerciante bem sucedido que fez negócios na região onde se localizado o prédio, no passado. Seu nome também é utilizado, vejam só, em outro imóvel este por sua vez localizado na região de Santana.

As informações sobre Nicolau são escassas mas foi possível saber que foi casado com Zakie Lauand Tabach (falecida em 1980) e que o casal teve quatro filhos Linda, Jorge, Abud e Durval.

