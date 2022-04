Casarão e Sobrado Demolidos – Rua Coriolano

Recentemente comentamos aqui que alguns anos atrás o leitor Fernando Lemos doou para o Instituto São Paulo Antiga uma série de imagens que ele fez na região Lapa, Pompeia e Vila Romana e aos poucos estamos classificando e colocando em ordem para publicação.

Muitas construções fotografadas sequer existem mais, enquanto outras foram desfiguradas e muitas outras preservadas. A primeira que colocamos aqui felizmente ainda existe e está localizada na Rua Caio Graco. A dupla de hoje está (ou melhor, estava) bem perto desse.

Localizados nos números 833 e 839 da Rua Coriolano, na Vila Romana, estes dois imóveis – um casarão e um sobrado – ocupavam o mesmo terreno. Uma consulta na base de dados do IPTU paulistano inclusive confirma que ambos os imóveis pertenciam ao mesmo proprietário, Thomaz Mello Cruz.

O nome do proprietário é bem interessante pois, salvo se for um homônimo por completo, trata-se do falecido proprietário da Pedreira Morro Grande, em Mairiporã, e do museu MAITC (Museu de Arqueologia Industrial Thomaz Cruz), no mesmo município. Este museu por sinal era (ou ainda é ?) muito interessante, como locomotivas, vagões e máquinas industriais. As informações é que ele está fechado há alguns anos.

crédito: Fernando Lemos (clique na foto para ampliar)

Apesar do imóvel estar no nome dele, não foi possível apurar se o mesmo residiu neste elegante casarão que, infelizmente nos últimos anos encontrava-se bastante deteriorado e em situação de abandono, embora não estivesse abandonado de fato.

Junto com ele, ao lado, um outro sobrado, menor, estava no número 833. É possível observar que ambos ocupavam de fato o mesmo lote pois eles tinham em comum também o quintal, que dava acesso entre as casas ao fundo de ambas as construções.

clique na foto desejada para ampliar

O sobrado menor também estava em acelerada decadência e, como podemos constatar na fotografia abaixo, apesar disso poderia ser recuperado facilmente pois ambos não estavam em um grau muito grande de deterioração.

Esse sobrado dá a aparência de ser bem mais recente que o casarão. Embora não tenha sido possível datar a construção maior, este menor consta como sendo de 1963. Ano compatível com o padrão arquitetônico dele.

crédito: Fernando Lemos (clique na foto para ampliar)

Contudo nada disso foi suficiente para mantê-los de pé (as fotografias são do ano de 2010). Já no ano de 2011 ambos foram demolidos e em seu lugar foi construída uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. A fotografia abaixo, extraída do Google Street View, mostra como está o local atualmente.

clique na foto para ampliar

Uma pena que nem ao menos o casarão tenha sido preservado, pois observando a agência construída em seu lugar dá pra ver que o imóvel antigo, uma vez reformado ou restaurado, abrigaria muito bem a agência bancária, tal qual outras que encontros nas Avenidas Angélica e Paulista, por exemplo. Mas, infelizmente, sempre decidem pelo mais fácil.