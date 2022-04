Sobrados – Rua Caio Graco

Gosto muito de bairros da Zona Oeste de São Paulo como Vila Romana, Perdizes e Lapa. É uma região da cidade muito agradável e que apesar das colinas íngremes é bem gostoso para morar, dar suas caminhadas e frequentar os comércios da região. Mesmo com a especulação imobiliária (e que região não tem ?) continua muita aconchegante.

Alguns anos atrás o leitor Fernando Lemos doou para o Instituto São Paulo Antiga uma série de imagens que ele fez na região e cercanias (tem também da Praça da Sé) e aos poucos estamos classificando e colocando em ordem para publicação.

Muitas construções fotografadas sequer existem mais, enquanto outras foram desfiguradas e muitas outras preservadas. O imóvel de hoje é o primeiro dessa coleção que iremos publicar:

crédito: Fernando Lemos (clique na foto para ampliar)

Localizada na esquina da Rua Caio Graco com a Coriolano, na Vila Romana, esse encantadores sobrados fazem parte de um conjunto que segue pela Rua Coriolano, todos geminados, e que pertencem a um mesmo empreendimento antigo.

Com sua construção interessante, contando com porão elevado, fachada com pedras na parte mais baixa e tijolos aparentes na parte superior, esses sobrados conferem um ar europeizado aos imóveis, ao mesmo tempo que lembram alguns outros sobrados charmosos na Rua da Abolição, no bairro da Bela Vista. De todas as seis casas vizinhas, esta por ser de esquina é a maior de todas.

Trata-se originalmente de três amplas residências duas acessíveis pelos números 345 e 349 da Rua Caio Graco e uma terceira pela rua vizinha.

As fotografias foi produzida em 2007 e passado 15 anos ficou a pergunta: Será que elas ainda existem ? A resposta você confere abaixo:

foto: Google Street View (clique para ampliar)

Felizmente – apesar da considerável transformação que sofreram – os sobrados ainda estão por lá. No ano de 2010 eles receberam essa reforma que descaracterizou bastante a parte térrea, removendo janelas para colocarem vitrines amplas. Os charmosos portões baixos foram substituídos por outros altos e gradeados na parte superior. Por fim a intervenção mais questionável foi a pintura dos tijolos aparentes, que reduziu muito do encanto do conjunto.

Porém penso ser muito melhor encontrá-los desta forma do que chegar por ali e ver mais um edifício. E você, o que pensa ? Deixe seu comentário.