Casas “art nouveau” da Vila Mariana

Bairro constantemente alvo de especulação imobiliária, a Vila Mariana ainda consegue preservar algumas de suas mais relevantes construções antigas. Duas delas, muito peculiares, apresento para vocês aqui.

clique na foto para ampliar

Localizadas nos números 189 e 195 da rua Dona Inácia Uchoa são duas residências pequenas e geminadas construídas no estilo art nouveau, muito relevante e difundido na Europa no início do século 20 e que na cidade de São Paulo tiveram poucas (e boas) representações. Infelizmente boa parte delas já não existem mais.

Essas duas vizinhas, entretanto, sobreviveram e inclusive foram tombadas como patrimônio histórico paulistano, mesmo uma delas tendo sofrido algumas intervenções de gosto duvidoso (número 195), como pode ser visto na foto a seguir.

clique na foto para ampliar

Acho que a alteração das janelas é até mais danosa do que a remoção do porão para a instalação das duas garagens. Embora eu particularmente jamais faria tal mudança, entendo que a pessoa muitas vezes precisa de um espaço para seu veículo, ainda mais na Vila Mariana onde estacionamentos mensalistas são caros e deixar carro “dormir” na rua é risco para ele seja roubado.

No caso das janelas foram feitas novas e em madeira, teria sido de muito mais bom gosto se o tamanho original fosse preservado. Além de ornar melhor com a fachada traria mais iluminação para os referidos cômodos.

Felizmente um fotógrafo passou por lá alguns anos antes desta alteração, em 2007, e registrou a fotografia da casa ainda com sua fachada original:

Crédito: Miolo / Link para a imagem: Flickr

E você o que achou da alteração? Melhorou ou piorou a casa? Deixe um comentário.