Casarão Doimo – Um exemplo de restauro

Localizado a apenas dois quarteirões da Avenida Paulista, o palacete que pertenceu no passado à família Abdulkader, cuja história já contamos aqui no São Paulo Antiga, está de dono novo e foi completamente restaurado.

clique na foto para ampliar

Mesmo tendo sobrevivido as intempéries do tempo, o imóvel fundado em 1930 teve que ser totalmente restaurado e o grande desafio foi exatamente o de encontrar mão de obra especializada. “Tivemos uma preocupação muito grande em preservar o projeto original e como Minas Gerais possui cidades históricas como Ouro Preto, Tiradentes e Mariana, decidimos trazer mão de obra especializada de lá”, explica Elias Tergilene, CEO do Grupo Doimo no Brasil.

A restauração que durou dois anos de obra envolveu as o casarão principal e o imóvel ao lado, bem como toda a área externa e partiu desde o piso, parede, telhado, elétrica e hidráulica aos adornos em madeira, vitrais, entre outros elementos estruturais arquitetônicos do imóvel.

Casarão vizinho (lado direito da foto) também foi adquirido e restaurado (clique para ampliar)

Com um investimento em torno de dois milhões de reais para a restauração, o Casarão Doimo está pronto e de portas abertas para a visitação do público como uma forma de presentear esse patrimônio histórico à cidade. “Nossa empresa possui capital italiano. E a Itália é muito reconhecida por sua riqueza histórica e cultural, mantendo muito bem as construções antigas e preservando a história e originalidade das cidades. Por isso, nós restauramos esse casarão com o intuito de valorizar a nossa São Paulo antiga”, conclui Tergilene.

Interior do Casarão Doimo também é rico em detalhes e foi restaurado com perfeição e atenção aos detalhes detalhe perfeição

Além da elegância e sofisticação deste verdadeiro exemplar da São Paulo Antiga, os ambientes externos da casa, também são um convite para o desfrute do passeio, como o orquidário, o jardim e a fonte de água. Já no interior do Casarão, cada ambiente traz uma composição de mobiliários, tais como mesas, cadeiras e poltronas que estão expostas em perfeita harmonia com o projeto arquitetônico do imóvel, contrastando o contemporâneo ao clássico.

Nossos parabéns ao Grupo Doimo, e em particular a Elias Tergilene, pelo restauro do casarão que devolve para a Cidade de São Paulo um importante patrimônio arquitetônico do passado.

GALERIA DE FOTOS (clique na miniatura para ampliar):

SAIBA MAIS:



CASARÃO DOIMO

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 155

Bela Vista – São Paulo



Veja como era o casarão antes de ser adquirido pelo Grupo Doimo, em outra matéria que já publicamos aqui:

LINK: *** Residência de Benedicto Abdulkader

SOBRE O GRUPO DOIMO:





O Grupo Doimo é referência no setor industrial moveleiro italiano e possui 70 anos de história. No Brasil foi fundado em 1994, com o parque industrial de 7.000 M², na região de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais e atua no mercado de design de mobiliários de alto padrão, tendo o aço como principal matéria-prima em diversos acabamentos: inox, pintado, laminado, envelhecido e satinado, além do couro, que em grande parte é utilizado no revestimento dos móveis feito à mão. Sempre marcada pelo design, a empresa tem um setor de desenvolvimento de produtos próprio. Através de um eclético mix de materiais, possibilita a criação dos mais variados produtos em madeira, metal, fibra de vidro, tecido, couro e vidro.



As linhas de mobiliários são comercializadas em todo Brasil e exportadas para diversos países como: EUA, UK, Uruguai, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Panamá, Argentina, Rússia, Porto Rico, República Dominicana, Guatemala, entre outros. Os produtos já foram expostos em feiras internacionais: Valencia Furniture Fair, High Point Market, ICFF em Nova Yorque, Las Vegas World Market e Index Interior Design Show em Dubai e conquistaram diversos prêmios no iF Product Design Award, Museu da Casa Brasileira e Brasil Design Award.