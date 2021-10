Residência de Benedicto Abdulkader

Se tem uma coisa que mudou muito de algumas décadas para cá, é o conceito de morar bem. Hoje, muitos acreditam que morar bem é estar dentro de um apartamento de 50 ou 60 metros, varanda “gourmet” e um segurança na calçada terno preto em pé debaixo de um guarda sol.

Entretanto, isso não me parece morar bem mas apenas morar. Acredito que residir bem mesmo faziam os paulistanos de outrora em apartamentos amplos de 100 metros quadrados pra mais, ou então em belos casarões da elite, como esta maravilha da Alameda Joaquim Eugênio de Lima 155.

clique na foto para ampliar

Construído em 1930, este magnífico palacete foi erguido para servir de residência para Benedicto Abdulkader, empresário paulistano conhecido por ser à época dono de uma dos primeiros agentes Chevrolet e Oldsmobile de São Paulo, a “Abdulkader, Pereira e Cia”, ainda nos primeiros anos da década 1920. Atualmente o nome atribuído a esse negócio é concessionária de veículos.

Além de empresário Abdulkader era conhecido pelas suas atuações no meio esportivo, tendo sido vice-presidente do Sport Club Corinthians Paulista na gestão do presidente Felipe Colonna e também fundador do Volante Club de São Paulo, dedicado a competições e atividades automobilísticas.

Na publicidade da Chevrolet de 1925, o nome da empresa de Abdulkader está à esquerda do caminhão

O casarão permaneceu nas mãos da família Abdulkader durante todo o Século XX e ainda até a primeira década do Século XXI. Após o falecimento de Benedicto Abdulkader e sua esposa, Nelly Buchain Abdulkader, permaneceu vivendo no imóvel sua filha, Nereide Pedro Abdulkader.

Nereide, no entanto, jamais se casou ou teve filhos e no final da sua vida vivia sozinha no imóvel. Nos seus últimos anos, já doente de câncer, ela doou parte de suas propriedades para a Santa Casa, primos e um dos imóveis – ao lado deste – para seu motorista, que nos últimos anos da vida dela dedicou-se a levá-la em consultas médicas.

Trecho da lista de telefone de São Paulo para o ano de 1961. Em destaque vermelho o número telefônico desta residência à época.

Com o falecimento de Nereide o casarão ficou cerca de 10 anos fechado, deteriorando-se, até que foi adquirido por Elias Tergilene para abrigar o Grupo Doimo em São Paulo.

Localizado apenas dois quarteirões da Avenida Paulista, este magnífico casarão eclético é um dos mais belos exemplares de antigas residências de luxo do bairro da Bela Vista que ainda resistem aos tempos atuais e a especulação imobiliária. É muito gratificante saber que foi comprado para ser restaurado e preservado.

Entretanto, o fato de estar fechado todos estes anos não significa estar em situação precária, pelo contrário. Como o local tem pessoas que tomam conta, é possível ver que o imóvel está em excelente estado de conservação em sua porção exterior e bem preservado também em seu interior. Os jardins são muito bem cuidados, e a casa não apresenta nenhum problema de manutenção.

Nos fundos, existe além do casarão uma grande edícula que provavelmente serviu (ou serve) de residência para funcionários da casa. E depois desta edícula ainda existe um terreno amplo com plantas e árvores, fazendo desta casa um verdadeiro oásis na selva de pedra que é a região próxima da Paulista.

Na foto, um dos belos vitrais da residência (clique para ampliar).

E se o imóvel é belo por fora, ele é ainda mais encantador por dentro, com vários vitrais coloridos, lareira de mármore, escadarias e armários de madeira, além de banheiros amplos e com decoração suntuosa.

Mais do que uma residência, este casarão é uma verdadeira preciosidade paulistana. Espero que seus proprietários tenham noção não apenas do valor da propriedade, mas também de sua importância histórica para a história da arquitetura de nossa cidade e que seja preservado para a posteridade.

Agradecimentos a Nando Champss, autor de todas as fotografias que ilustram este artigo.

Veja fotos externas do casarão (clique na miniatura para ampliar):

Veja fotos internas do casarão (clique na miniatura para ampliar):