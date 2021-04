Aberta para dar um acesso triunfante ao Museu Paulista, a Avenida D. Pedro I tinha tudo para ser para a zona sul o que a Avenida Pacaembu é para zona oeste de São Paulo. Porém talvez devido a uma ausência de um maior empenho do governo municipal, o encanto desta via ficou um tanto quanto a desejar.

Apesar disso a D.Pedro I foi palco de construção de inúmeros palacetes e residências de alto padrão, que combinados com a bela arborização ali existente trouxeram um certo requinte. Alguns desses casarões ainda estão por lá e parte deles estão bem preservados como este a seguir.

clique na foto para ampliar

Construída em meados da década 1950 e localizada no número 527 da Avenida D. Pedro I, esse casarão é um dos belos exemplares que ainda podem ser contemplados ao logo desta importante avenida. Inicialmente de cunho residencial, atualmente a casa funciona como uma casa de repouso para idosos chamada Residencial Solar Soberano.

Chama bastante a atenção o excelente estado de conservação da residência, com todos seus detalhes originais absolutamente preservados. Entre eles destaca-se o lindo jardim, sempre bem cuidado, que ostenta um elegante chafariz.

Junto à calçada vemos um muro de pedras baixo, como era padrão antigamente e o calçamento feito em pedras portuguesas remete ao tradicional desenho do Estado de São Paulo de maneira muito elegante. Outro detalhe é o pergolado feito em ferro sobre os dois portões de entrada. Infelizmente quando visitamos não havia plantas neles.

Na foto, destaque para a calçada feita com pedras portuguesas (clique para ampliar)

Perto do bicentenário da Independência do Brasil e com o Museu Paulista em amplas reformas visando a reinauguração de 2022, faz-se mister uma recuperação visual e urbanística da Avenida Dom Pedro I, que certamente é o caminho principal para o aquele que é o mais famoso dos museus de São Paulo.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):