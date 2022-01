Casa – Rua D. João V

O bairro da Lapa é muito interessante quando o assunto são casas antigas. Mesmo com tantas incorporações e construções na região e seus arredores, ainda é possível encontrar por ali belas residências e uma boa parte delas ainda preservadas.

clique na foto para ampliar

Localizada na Rua Dom João V a casa tem uma ocupação muito peculiar do lote, com suas janelas laterais todas dando diretamente para a rua, no caso a Isaac Annes, o que me dá a impressão que essa rua pode ter sido aberta depois da construção desse imóvel e que consequentemente o fez perder terreno. Existem inúmeros casos assim espalhados por toda a nossa cidade.

Outra coisa que chama a atenção (e particularmente muito me incomoda) não diz respeito à casa em si mas ao vizinho da direita. Acho muito desagradável quando o vizinho ergue um imóvel alto demais e não é feito qualquer recuo entre os lotes, não é ilegal mas é algo que deveria ser proibido ou desestimulado. O imóvel do lado abriga uma igreja evangélica cuja fachada é horrorosa, parecendo mais uma caixa de sapato. Uma pena.

detalhe da fachada (clique para ampliar)

Já a nossa residência em destaque aqui é muito agradável. Me parece ser mais antiga do que realmente aparenta, possivelmente tendo sofrido uma reforma ampla de sua fachada em algum momento de sua existência. Porém a reforma foi de muito bom gosto e a casa é bonita.

Destaque para os adornos em pedra, a cor agradável escolhida (que contrasta muito bem com as respectivas pedras), o portão e gradil baixo bem charmosos e o piso e degraus do quintal feitos em cerâmica vermelha inteira e em caquinhos, um charme.

Por fim faço um destaque a algo que encontramos bem em frente a residência, na diminuta pracinha que existe ali. Uma geladeira antiga transformada em estante para doação de livros. Sobre a geladeira, cuja pintura imita a frente de uma perua Kombi, há um telhadinho onde existe a inscrição “Leve, leia + Devolva” e ao abrir a geladeira você encontra livros e revistas.

Já passei por lá diversas vezes e encontrei a geladeira vazia, só com revistas e com livros. Quando estiver por lá e tiver algum livro que não quer mais doe-o ali. Tenho certeza de que alguém irá se interessar em ler.

A geladeira para doação de livros (clique para ampliar)