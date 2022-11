Casa – Rua Francisca de Paula

Passeando pela região da Vila Carrão, zona leste da capital paulista, encontrei essa pequena e simpática casa antiga que reúne na fachada dois elementos que aprecio muito: caquinhos de cerâmica e pastilhas.

clique na foto para ampliar

É muito interessante como os caquinhos de cerâmica acabou se tornando em um símbolo importante na decoração de residências, seja na parede ou no chão.

Inicialmente os caquinhos eram basicamente refugos de linha de produção, ou seja, eram vendidos os que quebraram na fábrica ou mesmo em lojas quando tinham quebrado em transporte. Posteriormente por ter caído no gosto popular eram comprados inteiros e os pedreiros quebravam para instalar em cacos. Lembro que na casa de meus pais foi feito assim e já era 1981.

clique na foto para ampliar

Essa casa utiliza os caquinhos quebrados no muro e nas paredes de limite com os vizinhos e inteiros no piso, muito interessante. Por fim utiliza também pastilhas em duas cores na fachada, fazendo um conjunto de losangos.