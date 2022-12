Casa – Rua Cesário Ramalho

Residência antiga construída na década de 1920 localizada na rua Cesário Ramalho, bairro do Cambuci, região central de São Paulo.

A casa apesar de vandalizada com muitas pixações na fachada apresenta-se em bom estado de conservação e preservação, mantendo boa parte de suas características originais. Nota-se a troca do portão por um de ferro mais moderno e a colocação de cerâmica em posição de losango na fachada sob a janela e ao redor dos respiros do porão.

Veja mais fotos do imóvel (clique para ampliar):