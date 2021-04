A área do Butantã mais próxima à Marginal do Rio Pinheiros já foi bastante modificada por conta de grandes empreendimentos imobiliários, que trouxeram para aquela região uma série de novos edifícios sendo boa parte deles de cunho comercial.

É por ali que se encontra, por exemplo, a sede da Odebrecht que agora se chama Novonor. Porém ainda resistem algumas casas antigas, parte delas em situação de abandono, onde seus proprietários ficam na torcida de que um dia sejam vendidas por grandes quantias de dinheiro, já que trata-se de uma região bem valorizada. Como o caso de uma localizada no número 79 da Rua Pirajussara, demolida em 2018.

Parece ser o caso dessa charmosa residência antiga localizada no número 431 da Rua Camargo:

Esta residência trata-se de uma que eu acredito que deveria ser a todo custo tombada e preservada. Apesar de não ser um palacete ou casarão, é claramente um exemplo das primeiras construções residenciais do Butantã. Observem o imóvel e vejam que seu padrão construtivo é bem característico das casas da primeira metade do século XX, com largura estreita e comprida, deixando ao lado um grande terreno para o morador usar para uma horta própria, jardim de flores ou até para a cria de pequenos animais, como galinhas, patos e porcos.

Isso era bastante comum, principalmente antes da grande urbanização da região proporcionada pela retificação do Rio Pinheiros. Se demolida, esta história será perdida pelo fato de tratar-se de um exemplar único.

Nossos agradecimentos à leitora Maíra Kaupatez que fez o registro da imagem e nos encaminhou.