Casa – Avenida Ede

A Vila Ele é uma área bem complicada para se andar à pé se você não estiver com seus preparo físico em dia, afinal a região é cheia de morros e boa parte das ruas são bem íngremes e com calçadas fora de padrão que judiam o pedestre.

Mas ali também é um lugar muito interessante para se observar casas antigas. Já estive ali em outras oportunidades e foi quando encontrei a casa que guarda o marco da planta da cidade não muito distante desta que apresento hoje.

Localizada no número 963 esta casa que fica em uma das muitas ladeiras do bairro me despertou o interesse devido o seu belo e peculiar estilo arquitetônico. Não me lembro de ter visto outra casa com essa arquitetura em nenhum outro canto da cidade, realmente muito bonita.

Claro algumas alterações já foram realizadas, como a emoção das esquadrias originais em madeira por outras de alumínio, contudo no restante tudo se encontra lá. Destaco o nicho sobre uma das janelas com uma imagem de santa, algo muito comum nas construções antigas. Um charme de casa!

Veja mais fotos: