Casa Amarela do Bixiga ganha carro antigo na garagem

O leitor que acompanha o site do Instituto São Paulo Antiga há mais tempo com certeza já leu aqui a curiosa curiosa da ´Casa Amarela´que foi construída no alto de um edifício comercial localizado na Rua 13 de Maio, no Bixiga.

Pois agora voltamos novamente a abordar a residência instalada nas alturas para noticiar um acontecimento interessante: a chegada de um carro antigo para ficar estacionado no quintal da casa.

Colocar um veículo ali no quintal da casa nas alturas era um desejo antigo do empresário Joaquim Miguel, proprietário do local, já expressada por ele por ocasião da nossa primeira visita ao local no ano de 2015. Para realizar o feito era necessário uma série de fatores que iriam viabilizar a tarefa, como um carro compatível com a época da fachada da residência e que cujas dimensões permitissem que ele ficasse alinhado ao ´portão da garagem´.

O veículo escolhido foi um raro Ford Modelo A 1931 costumeiramente chamado no meio dos colecionadores de ´7 janelas´. O carro foi adquirido no sul do Brasil e veio para a capital paulista onde recebeu uma restauração que contou com pintura, reforma do estofamento e pneus novos. Após isso viria a tarefa mais delicada: levar o veículo lá para cima.

E foi na noite do último 23 de outubro que uma verdadeira operação estratégica foi montada para que o veículo pudesse ser levado o quintal da casa, lá no alto. Para isso foi contratado um caminhão munck que içou o Ford até a cobertura do edifício, ação que contou até com o apoio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) que foi responsável por fechar a rua para que a ação fosse realizada.

O São Paulo Antiga acompanhou de perto a subida do veículo e convida você a conferir como foi através do vídeo abaixo:

Gostou do vídeo ? Não esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos novos todas as quartas e sextas!

Confira mais estas imagens na galeria abaixo: