Sobrado – Avenida Celso Garcia

Com uma certa regularidade passo diante deste antigo sobrado de uso misto localizado no número 1130 da avenida Celso Garcia, esquina com a rua São Leopoldo. Se você olhar a primeira fotografia, de 2009, vai perceber que o imóvel é bonito e tem muito potencial.

clique na foto para ampliar

Apesar da escolha de cores entre os dois pisos não combinarem e poluírem um pouco a fachada o imóvel é apresentável e encontra-se em estado satisfatório de preservação, com a sacada quase intacta, as janelas originais todas preservadas e até o frontispício sobrevivendo lá no alto. Sempre notei, aliás, que o proprietário do sobrando pinta-o com certa regularidade o que é um bom sinal.

Em 2021 o imóvel foi pintado em uma cor muito melhor que o valorizou e o destacou, apesar da horrorosa fiação aérea que distrai e choca o olhar do observador. A foto a seguir tirei em um dia chuvoso de semana.

clique na foto para ampliar

Infelizmente não tive a oportunidade de fotografar imediatamente após receber a pintura, então podemos notar que já há um certo desgaste e um pouco de pichação. Contudo, mesmo assim o imóvel impõe certa elegância em meio a sujeira e poças de água de uma avenida Celso Garcia que é totalmente esquecida em questão de zeladoria pública.

Porém semana passada me deparei com essa triste mudança, fruto do esquecimento público que mencionei no parágrafo anterior. É desolador encontrar o sobrado desse jeito:

clique na foto para ampliar

O sobrado foi completamente vandalizado por pichadores que não pouparam a fachada. Pelo visto subiram na marquise e mandaram ver na tinta, compondo pra deixar a esquina ainda mais perturbadora de feia do que já é. O sobrado é o alívio desta esquina, mas está desse jeito triste.

Já fui completamente radical contra pichação e hoje entendo o confronto social que ele se propõe, admiro o grafismo das letras dos pichadores e até enxergo arte em muito do que é feito por ai. Contudo, entendo que o confronto, protesto que a pichação oferta não deveria ser voltado em imóveis de pessoas mais humildes – que é visivelmente esse caso – ou de construções antigas, há muito muro pra se usar de alvo.

As avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia são um horror visual que desvaloriza a propriedade e agride a sanidade das pessoas que por ali vivem. É culpa da prefeitura ? Sim e não, explico.

Não é culpa da prefeitura que se piche um imóvel, afinal é o livre arbítrio do pichador que proporciona a ele mesmo a decisão de fazê-lo ou não. Contudo é o estado lamentável da região que incentiva que paredes e muros se tornem um grande mural desta controversa arte e isso, ai sim, é culpa da prefeitura.

Esta foto mostra parte do cerca de 80 metros de muro da fábrica da Titan Pneus, localiza uns 300 metros depois do sobrado que abordamos neste artigo. A Titan, que ocupa a área que outrora foi GoodYear (de quem ela é subsidiária) e mais anteiriormente da Fábrica de Tecidos da Juta, de Jorge Street, é um completo fabril tombado como patrimônio histórico. Porém a atenção que dão para a fachada principal, muros da rua dos Prazeres e o interior da fábrica é completamente ignorado no muro que dá pra avenida Celso Garcia.

É ai que entra a prefeitura, a subprefeitura e no caso da empresa o bom senso. Cabe ao poder público zelar por muros mais agradáveis aos pedestres, aplicando punições (que existem) a quem não cuida de seus muros e paredes. Não se pode permitir que uma imensidão de muro como essa sirva de gatilho para mais vandalismo e pichação. Que se aplique o rigor da lei.