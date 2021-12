Sobrados da Rua Dr. Tomás de Lima

O centro de São Paulo, especificamente o bairro da Sé, já é completamente tomado por edifícios dos mais variados estilos, tamanhos e alturas. Entretanto mesmo assim em algumas ruas do bairro é possível encontrar algumas casas que ainda sobrevivem em meio ao “paliteiro” do centro.

Na Rua Dr. Tomás de Lima, uma das vias que faz conexão entre os bairros da Sé e da Liberdade encontramos esse adorável conjunto de sobrados geminados muito bem conservados:

Construídos na primeira década do século XX estes seis sobrados geminados são excelentes representantes de um centro de São Paulo mais residencial que praticamente não existe mais.

De acordo com nossa pesquisa em base do IPTU da Cidade de São Paulo todas as casas pertencem a uma única pessoa. Esse tipo de imóvel/habitação era muito comum antigamente pois era construído para servir de renda para famílias e, pelo visto, ainda serve a este propósito.

Descendo outras ruas da região, em direção à Liberdade (região da Rua do Glicério) você encontra muitas casas antigas, porém nem todas em bom estado de conservação. No caso destes da Tomás de Lima, espero vê-los preservados por um bom tempo ainda.