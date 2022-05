Visitamos a Igreja de Santa Isabel

O São Paulo Antiga visitou recentemente a Paróquia de Santa Isabel cuja igreja, construída à partir da década de 1950 possui uma das mais altas torres de nossa cidade, sendo que sua altura é superior até mesmo a da Catedral da Sé. No total a torre da igreja de Santa Isabel tem 93,6 metros de altura.

Lá no alto existe um mirante com incrível vista para toda a capital paulista e cidades vizinhas. Para chegar ao topo da torre é preciso subir de elevador, com capacidade para 15 passageiros, ou vencer uma escadaria com 407 degraus. No dia de nossa visita o elevador estava em manutenção, então o jeito foi encarar a temível e cansativa escada.

Assista a seguir o vídeo onde contamos com detalhes a história da igreja de Santa Isabel, mostramos com foi nossa subida até o mirante e ainda apresentamos um interessante sobrevoo de drone na igreja:

Caso você ainda não seja inscrito no canal, escreva-se agora mesmo!

Confira também nossa matéria publicada na Folha de S.Paulo, para ler basta clicar aqui.