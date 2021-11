Vila demolida – Rua Joaquina de Almeida

Sempre me pergunto o que seria de São Paulo sem as garras afiadas da especulação imobiliária… A resposta definitiva eu realmente não tenho em mãos, mas tenho a certeza de que a cidade muito provavelmente seria bem melhor do que é.

Nós não veríamos edifícios com nomes esdrúxulos, ruas estreitas com prédios cujos gabaritos destoam completamente com o entorno, não teríamos redes de esgoto e de água saturados e, principalmente, não teríamos o trânsito caótico que observamos todos os dias.

clique na foto para ampliar

Pois imagine você o quanto eu fiquei desolado ao conferir pessoalmente o triste cenário que envolve as 16 casas do lado direito da foto acima, localizadas na Rua Joaquina de Almeida na região de Água Rasa. Nenhuma das residências do lado esquerdo da imagem sobreviveu, foram todas elas demolidas.

A razão da demolição é a mais simples e óbvia possível. Vieram abaixo para dar lugar, muito em breve, a um novo empreendimento em uma região que atualmente está sofrendo demais com a exagerada verticalização.

casas 10 e 9 (clique na foto para ampliar)

Não se deixe levar pela imagem acima que fotografei (junto com as demais) para ilustrar este artigo. Anos depois da demolição (vieram abaixo em abril de 2018) é natural que o cenário seja um tanto quanto desolador e as casas pareçam detonadas. Mas acredite, elas estavam em perfeito estado de conservação até o momento que vieram abaixo. Os grafites e o mato na calçada vieram um tempo depois.

Originalmente todas as dezesseis casas pertenciam a uma única pessoa, ou melhor, a uma única família: a Leite Carneiro. As informações sobre a vila, infelizmente, são muito escassas e não foi possível obter uma visão ampla do que ela representou no passado.

Não se sabe se eram parte de alguma vila operária de alguma empresa já inexistente por ali ou se eram apenas para locação e renda (algo bastante corriqueiro nos bairros de São Paulo). De acordo com um vizinho da propriedade as casas foram vendidas após o falecimento do proprietário original, entretanto nem sempre os testemunhos orais são 100% fiéis.

casas 2 e 1A (clique na foto para ampliar)

O que apurei de concreto é que todas as casas, de ponta a ponta (ou seja desde a Rua Voltolino até a Avenida Álvaro Ramos), foram realmente vendidas a uma empresa chamada Pontuall (com dois L) Incorporadora e Construtora. Aparentemente trata-se de uma companhia relativamente nova pois localizei apenas dois edifícios incorporados por ela, ambos na região do Tatuapé.

Do total de residências, dezesseis, quinze delas possuíam exatamente as mesmas dimensões, tamanho de terreno e área construída, sendo que apenas a casa 1 (não confundir com a 1A) tinha a área do lote dobrada e possivelmente era a casa principal ou originalmente de quem construiu a vila.

Assista abaixo ao vídeo que fizemos no local:

A minha crítica vai além da demolição de casas para erguer edifícios. Vai também para o lamentável fato dessas empresas se valerem destas áreas como “estoque” deixando anos e anos o local vazio, com mato crescendo e uma horrível sensação de abandono que invariavelmente desvaloriza e torna insegura todas as demais propriedades ao redor.

O plano diretor deveria obrigar um prazo máximo entre a compra de um terreno e o início das vendas, como por exemplo de um ano, não mais que isso. É tempo suficiente para a empresa pensar muito bem no que irá fazer na área adquirida, até porque já na compra eles sabem muito bem o que tem em mente para o terreno.

Um fim lamentável para uma vila charmosa e agradável, como tantas outras que estão desaparecendo em nossa São Paulo.

Galeria – Veja as fotos das demais casas (clique na imagem para ampliar):