Visitamos uma Vila Colonial secreta em São Paulo

Recentemente recebemos um convite para conhecer um local super interessante em São Paulo. Bastante divulgado em programas de televisão, jornais e revistas especialmente na década de 1990 esse lugar acabou caindo no esquecimento com o falecimento de seu criador, tornando-se uma espécie de “Lenda Urbana”.

Muitos acham que o referido lugar jamais existiu, outros que existira e fora desmontando com o tempo. Entretanto com o convite que recebemos foi possível constatar que de lenda urbana o local não tem nada e, felizmente, o local ainda existe e está muito bem cuidado.

Dividimos nossa visita ao local em dois vídeos, ou seja, parte 1 e parte 2. Apenas revelaremos o local e seu criador no segundo vídeo, onde mostraremos o interior do ambiente e todas as peças de acervo e museologia. Na primeira parte, confira a vila colonial:

Veja fotos da Vila Colonial na galeria abaixo (clique na foto para ampliar):