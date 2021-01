Alguns logradouros paulistanos tem endereços tão peculiares que aqui no site do Instituto São Paulo Antiga temos uma sessão em constante atualização onde nos dedicamos apenas a estudar o nome das ruas.

Pois no bairro do Brás tem uma via cujo nome chama bastante atenção, seja por algumas de suas construções antigas quanto pelo seu nome: “Rua do Lucas”. E é dela que falaremos aqui.

clique na foto para ampliar

Construídos em 1917 esses dois sobrados geminados são os mais antigos atualmente na Rua do Lucas, que embora ainda possua algumas construções antigas boa parte delas já foram ou demolidas ou descaracterizadas.

As originalmente residências ficam na porção superior, nos números 70 e 78, enquanto os pontos comerciais ficam respectivamente nos números 74 e 76. Atualmente não é possível afirmar que os andares altos ainda sejam utilizados para fins residenciais.

clique na foto para ampliar

Apesar das mínimas alterações nas fachadas, as mais notáveis a remoção de uma pequena coluna na entrada comercial do imóvel esquerdo e a troca de janelas e esquadrias no andar superior do imóvel direito, nota-se que são muito bem cuidados com muitas de suas características originais preservadas.

Ambos os imóveis pertencem ao mesmo dono, a LAKE – Livraria Allan Kardec Editora – fundada em 1936 e cuja sede atualmente está localizada na mesma Rua do Lucas no imóvel à esquerda destes sobrados.

clique na foto para ampliar

Além das características originais, outra coisa bem interessante e incomum na região é a assinatura dos construtores na parede dos imóveis ao nível térreo (vide foto anterior). Nele podem ser lidas três inscrições (de um total originalmente de quatro) onde está escrito “Craig & Martins S. Paulo”. Gravações na fachada como estas são até comuns em prédios antigos do centro histórico de São Paulo, mas são raras em outros bairros.

O Commercio de São Paulo – 1907

Ao pesquisar sobre a empresa em questão (veja recorte acima) encontramos escassas informações a respeito. A mais notável é o anúncio acima, publicado em 1907, onde eles divulgam a venda de locomóveis ingleses como representantes exclusivos. Outras pesquisas também indicam a mesma empresa como dona de uma fundição.

Como o anúncio é de 1907 e os sobrados são de 1917 é bem possível que anos mais tarde a empresa Craig & Martins também tenha enveredado para o ramo de construção mas isso, no entanto, não temos como saber.

Caramba! Um pouco mais pra cima ou para baixo resolveria o problema (clique para ampliar)

A minha única crítica foi quanto a instalação de um toldo no sobrado esquerdo, onde não houve o menor cuidado em não danificar o nome gravado na fachada (foto anterior).

Apesar disso é louvável ver a dupla de sobrados resistir bravamente o passar dos anos. Deixamos aqui nosso parabéns è Editora Lake e fazemos votos que as mantenham preservadas.

MAS QUEM FOI ESSE TAL DE LUCAS ?

Apesar de não ter sobrenome no nome da rua ou ser chamada como “Rua Lucas” ao invés de “Rua do Lucas” o nome faz todo o sentido estar de maneira possessiva.

De acordo com a Revista do Arquivo Histórico Municipal (Edição 0041, ano de 1937 – página 227) a homenagem é destinada a Lucas Queiroz Assunção, antigo proprietário das terras onde hoje se localiza a referida rua e seus arredores próximos.

No mapa de 1905 vemos o então chamado “Beco do Lucas”

Esta rua surge nos mapas paulistanos a partir dos primeiros anos do século XX, com o nome de Beco do Lucas. Ele mesmo teria sido o responsável por abrir esta rua como outras próximas, tal qual a Rua Assunção que também o homenageia através de seu sobrenome. Até o ano de 1903 era realmente um beco, ampliado e transformado em rua a partir de desapropriação realizada pela prefeitura.