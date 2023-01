Sobrados da Rua do Tatuapé

A rua do Tatuapé é uma importante via da zona leste paulistana que liga basicamente o dito Tatuapé até a Penha, tendo seu último trecho o nome de Estrada Velha da Penha. Antes disso ela passa por um bairro que hoje poucos conhecem mas que era bastante falado no passado, o Maranhão. Fizemos até um artigo sobre este bairro que você pode conferir aqui.

E nesta rua existem algumas construções antigas, nem todas preservadas mas com certeza algumas interessantes, como estas duas a seguir.

clique na foto para ampliar

Construídos na primeira metade do século 20, esses dois sobrados geminados são das mais antigas residências da rua do Tatuapé. Na região conhecida como parque São Jorge.

Estão preservadas em suas características originais, tendo suas únicas alterações os dois portões de grade alta no lugar dos originais baixos. No restante tudo original, fazendo a ressalva aqui apenas para a escolha de pintura texturizada, que é uma péssima escolha para ambientes externos, especialmente em ruas de trânsito extenso, já que as ranhuras com o tempo acumulam a poeira e poluição.

O ponto negativo se dá pelo detestável poste (sempre ele) atrapalhando a vista das duas casas.