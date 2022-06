Sobrado mistos – Avenida Celso Garcia 810 a 822

Avenidas ligadas desde suas origens, a Rangel Pestana e Celso Garcia no passado eram uma só via conhecida como Avenida da Intendência. Era o único meio rodoviário de se chegar a regiões mais remotas da cidade como a Penha de França ou, mais adiante, São Miguel Paulista.

Com a morte das figuras de Rangel Pestana e Celso Garcia, respectivamente em 1903 e 1908 a avenida foi desmembrada nominalmente e um trecho inicial (na Praça Clóvis) passou a chamar Avenida Rangel Pestana e a outra parte (à partir da antiga “Cocheira dos Bondes“) de Avenida Celso Garcia.

Ambas as vias possuem inúmeros imóveis antigos, alguns mais que centenários, sendo que vários deles já foram apresentados aqui no São Paulo Antiga. E neste artigo apresentaremos mais dois, dando destaque maior a um deles.

clique na foto para ampliar

Construídos na primeira década do século 20, esses dois sobrados de uso misto (residencial e comercial) servem como um bom exemplo de como a Avenida Celso Garcia transformou-se de um endereço razoavelmente elegante para uma via decadente ao longo do século passado.

Muito disso em virtude das mudanças viárias sofridas por ali e trânsito intenso no sentido bairro-centro e centro-bairro durante o dia todo, especialmente enquanto ainda não existia o corredor da Radial Leste-Oeste.

Muitos imóveis antigos relevantes foram demolidos, enquanto outros ficaram à própria sorte sendo deixados para trás por seus proprietários que os alugaram, virando cortiços, botecos de terceira categoria, etc. E esses sobrados que apresento aqui mostram bem essa transformação.

Apesar disso o sobrado da direita, de número 810 a 812, possui no piso superior ainda conservado os traços originais de sua fachada, que é realmente encantadora. Ao que tudo indica ambos sobrados eram idênticos mas o outro foi totalmente descaracterizado há tempos.

Ao menos um teve seu andar superior mantido meio que intacto até hoje, o que permite que possamos imaginar o quanto seria belo se ambos estivessem em ótimas condições e de como essa avenida deveria ser bela há 100 anos.

Agora o que resta para a Avenida Celso Garcia é esperar que ela seja remodelada, pois como está é um cartão postal do inferno, infelizmente.

Veja uma imagem com destaque para o andar superior do sobrado da direita: