Sobrado Antigo – Rua Carlos Meira

Costumo dizer que o bairro de Penha de França, na Zona Leste da capital, é uma região à parte e com ares de uma pequena cidade. Seus moradores, os penhenses, especialmente os mais antigos, são ferrenhos apaixonados pelo bairro e não trocam ali por lugar nenhum.

Mesmo com a recente especulação imobiliária que atinge a Penha, ainda é possível encontrar muitas casas antigas e algumas delas são bastante interessantes como esta abaixo que localizamos na Rua Carlos Meira:

clique na foto para ampliar

Esse trecho final desta rua é muito acessado por pessoas que chegam ao bairro vindo de Guarulhos ou da Avenida Assis Ribeiro, através da Avenida Gabriela Mistral, pois na altura da Rua Mario de Castro a Gabriela Mistral fica de mão única, obrigando a passar por esta via e, consequentemente, em frente a este sobrado.

Embora não esteja na melhor de sua forma, o imóvel é realmente muito interessante e de longe o mais bonito da região. O entorno desta casa, infelizmente, deteriorou muito nos últimos dez anos, especialmente após uma favela ter surgido em um terreno baldio bem aos fundos desta casa, já na Avenida Gabriela Mistral.

Detalhe do andar superior (clique para ampliar)

Essa região, aliás, há anos é negligenciada pelo poder municipal com imóveis por ai desvalorizando muito. Um morador da região que conversei quando fazia as fotos me disse o seguinte “O mercado municipal da Penha é a fronteira entre o céu e o inferno da Penha”, e pensando bem ele tem razão no que diz.

Contudo admirar essa residência é acreditar que um dia veremos tanto ela como seu entorno em melhor forma. Afinal, sonhar não custa nada! Veja abaixo mais algumas imagens do sobrado: