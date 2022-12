Sobrado – Rua Oliveira Peixoto

Uma rua bastante tranquila do bairro da Aclimação abriga algumas casas antigas muito interessantes e, num passado recente, foi palco de bastante agitação por conta daquele que é considerado um dos maiores erros da imprensa brasileira, a Escola Base. Recentemente inclusive escrevi um artigo sobre este caso em minha coluna na Folha de S.Paulo (clique aqui para ler).

Contudo não irei falar aqui sobre a casa que abrigou a escola (spoiler: foi demolida), mas de um vizinho seu, este charmoso sobrado:

clique na foto para ampliar

Localizada no número 202 este gracioso sobrado antigo está muito bem preservado, mantendo praticamente todas as suas características originais em sua fachada.

Gosto muito dos detalhes em tijolos aparentes feitos nas laterais da janela do quarto (andar superior) e também do capricho da arquitetura da sacada, com balaústre e colunas nas laterais. A porta de entrada, de madeira, me parece não ser original mas combinou muito bem com o imóvel. Por fim o portão lateral, que deve levar a uma dependência nos fundos me parece ser original.

Embora o lado oposto desta casa tenha boa parte de suas casas sido demolidas para a construção de um edifício (incluindo o casarão que abrigou a Escola Base) a grande maioria das casas do lado par seguem em pé e são muito antigas.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):