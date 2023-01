Sobrado – Rua Martim Afonso

Uma casa que estou de olho há anos mas nunca consigo fotografar sem carros ou caminhão na frente é esta belezura de sobrado antigo localizado na Rua Martim Afonso, bairro do Belém.

Mesmo estando precisando de alguns ajustes, pintura no muro e portões não há como negar que essa casa é encantadora. Destaco a fachada em tijolo aparente, o adorno decorativo no frontispício, as colunas salomônicas na varada e, por fim, o belíssimo portão de ferro na entrada.

Entrando pela rua Sargento Capistrano, via estreita que liga a rua Martim Afonso à rua Belém, é possível observar o prolongamento da residência e as demais janelas, todas preservadas em sua originalidade.

Arrisco dizer que é uma das casas mais bonitas das remanescentes no bairro, já que não são tantas assim as representantes da primeira metade do século 20 que ainda sobrevivem. Minha expectativa é que esta casa permaneça onde está para sempre, ela merece. Parabéns a seus proprietários.

Veja mais fotos na galeria abaixo: