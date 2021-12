Sobrado – Rua Florêncio de Abreu, 245

A Rua Florêncio de Abreu é um dos endereços mais antigos da Cidade de São Paulo, e faz juz a isto sendo repleta de sobrados, salões e até casarões antigos, boa parte deles do final do século XIX. Porém a situação de uma parte deles é de penúria de dar dó. O descaso com a memória e o patrimônio histórico paulistano fica muito evidente na Florêncio de Abreu.

Entretanto nos últimos anos bons ventos vem sendo soprados na região e muitos dos imóveis que ficaram longos anos (muitas vezes décadas) abandonados começaram a ser restaurados. Caso deste imóvel abaixo, vejam como ele estava em nossa primeira visita ao local, em novembro de 2010:

O imóvel estava em avançado estado de deterioração, com o andar superior já completamente destelhado. A impressão é que era questão de tempo para que o andar inferior viesse abaixo por inatividade ou demolido por força de ação humana.

Contudo fomos positivamente surpreendidos pela recuperação completa da fachada e do andar superior do imóvel que recebeu uma grande obra de reforma aliado ao restauro completo da fachada que devolveu o imóvel à vida, voltando a receber um estabelecimento comercial.

As alterações mais drásticas – porém compreensíveis – foram nas portas laterais que davam acesso ao andar superior do imóvel. A escada da esquerda foi suprimida e transformada em uma vitrine enquanto o lado direito foi mantido, com a adição de uma porta de vidro que fica após a porta aço.

Nossas duas ressalvas vão para a cor escolhida do imóvel, o branco, que por ser uma rua com intenso movimento de veículos logo ficará encardida e também a textura aplicada, outro facilitador para acúmulo de crosta de poluição. No mais, só nos resta celebrar essa recuperação.