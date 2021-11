Sobrado – Rua Eng Andrade Júnior

Muitas vezes no aqui no São Paulo Antiga aponto com ressalvas o trabalho de reforma em casas antigas, pois muitas delas não levam em consideração o passado da residência deixando-as completamente desfiguradas em relação ao plano de arquitetura original.

Algumas vezes, entretanto, as reformas mesmo sendo bastante profundas acabam por ter um certo cuidado e atenção com o “estilo antigo” e o resultado por sua vez acaba por ser bastante animador. Vejam o exemplo a seguir:

Localizado no número 370 da Rua Engenheiro Andrade Júnior, no bairro do Belém, esse “sobradão” é um belo exemplo de que uma reforma não necessariamente apaga a antiga identidade da residência.

Reformada profundamente há poucas décadas, o sobrado perdeu boa parte das características originais sem no entanto ser desfigurado. Percebam que embora grades, portões e a janela da sala tenham sido modernizadas, outras partes do imóvel foram mantidas, como o frontão, as quatro colunas junto à porta de entrada e também as janelas do quarto no andar de cima, que inclusive possuem colunas salomônicas ao redor.

Ao meu ver apesar da casa ter ficado bastante contemporânea com a fachada feita em tijolos aparentes, o resultado foi bastante interessante e soube aliar o antigo com o novo, dando um ar mais retrô. Um detalhe que notei na casa, junto à numeração, foi a letra “G” que pode ser indício de alguém ligado à maçonaria residindo no imóvel.

E você o que achou da casa reformada ? Deixe seu comentário.

Veja mais fotos: