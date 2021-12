Sobrado – Rua Doutor João Pinheiro

Observar casas antigas não é uma atividade fácil em alguns bairros paulistanos, especialmente nos mais nobres como os Jardins (denominação que engloba Jardim Europa, Jardim América e Jardim Paulista). Por ali existem muitas casas antigas interessantes mas geralmente são bastante isoladas de suas ruas com muros altos que impedem a visualização das residências.

Diversas residências dessas já tiveram muros baixos mas o aumento da violência acabaram levando muitas delas a ficarem impossíveis de serem vistas. Apesar disso algumas conseguem deixar amostra pelo menos parte de sua arquitetura, como essa a seguir:

Erguida entre as décadas de 1940 e 1950 essa bela residência do Jardim Paulista está localizada na Rua Doutor João Pinheiro, já nas proximidades da Avenida Brasil. Foi construída em um padrão arquitetônico não tão raro, que pode ser visto em outras casas da mesma região e de outros bairros paulistanos.

É bem provável que este muro alto tenha sido construído décadas depois da residência pois não é padrão seguido à época. Apesar da “barreira visual” podemos contemplar a parte mais alta do sobrado, que revela um imóvel muito bem preservado e com todas as suas características originais preservadas.

A cor do imóvel também é bem pensada pois dá um ar charmoso e delicado à construção. Abaixo mais uma imagem: