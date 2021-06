Sobrado Demolido – Avenida Nova Cantareira

De uns anos para cá um grande número de casarões, sobrados e pequenas residências em bom estado de conservação vem sendo demolidas para dar espaço não a edifícios, mas principalmente para drogarias e cadeias de fast food. É o caso que ocorreu agora lá na região do Tremembé.

Este encantador sobrado antigo, localizado no número 4855 da Avenida Nova Cantareira, foi demolido no mês de maio de 2021 para dar lugar – aparentemente – a mais unidade de uma famosa rede de lanchonetes. Possivelmente para abrir concorrência com seu maior rival no ramo, que tem uma unidade do outro lado da avenida.

Por décadas este sobrado que fica na esquina com a Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, bem no centro do Jardim Virgínia Bianca, foi uma importante referência. Agora não mais existe.

Em fotografias enviadas por leitor, a demolição já havia sido iniciada

Nas proximidades deste imóvel existem muitas preciosidades da região norte de São Paulo como as famosas (e hoje inativas) fontes São Pedro e Gioconda, além de muitas outras casas antigas.

Ao gentil leitor que enviou as três imagens da demolição acima, pedimos a gentileza de enviar seu nome pois o WhatsApp não salvou e gostaríamos de dar os devidos créditos.