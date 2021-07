Sobrado de 1922 – Rua Caetano Pinto

A Rua Caetano Pinto é um interessante endereço do bairro paulistano do Brás. Por ali existiu por décadas a fábrica do tradicional Biotônico Fontoura e também o famoso laboratório Anakol, responsável por fabricar até 1996 o popularíssimo creme dental Kolynos¹.

Nesta mesma rua também está localizada, bem na esquina com a Avenida Rangel Pestana o Palacete Rega, erguido por um farmacêutico napolitano no ano de 1926 e que já contamos a história aqui.

Quatro anos mais antigo que o outrora elegante palacete de Carlos Rega, e também muito bonito, é este sobrado de 1922 construído na mesma rua apenas alguns metros adiante:

clique na foto para ampliar

Trata-se de um amplo sobrado que se prolonga pela Rua Sobral e que chama a atenção pela sua arquitetura interessante, mesmo estando em péssimo estado de conservação.

O andar superior possivelmente era (e ainda é) utilizado para fins residenciais, enquanto o térreo para propósitos comerciais. É possível notar que há dois acessos ao andar de cima, um para o apartamento maior pela Rua Caetano Pinto – possivelmente a residência do proprietário – e outra entrada pela Rua Sobral dando acesso a apartamento(s) menor(es), observe a porta vermelha.

na fachada está gravado o ano da construção (clique para ampliar)

Já andar térreo, de destino comercial, não foi possível descobrir que tipo de comércio existiu ai originalmente, entretanto na década de 1960 funcionou um estabelecimento chamado “Casa Andaluz”. Possivelmente de propriedade de algum imigrante de origem espanhola. É sabido que nos anos 1950 a 1980, auge da fábrica do Biotônico Fontoura, a rua tinha muitos estabelecimentos como bares, restaurantes e farmácia para atender os funcionários da fábrica. Até pouco tempo atrás funcionou ai uma serralheria e, nos últimos meses, notamos que está fechado.

fachada ainda é rica em detalhes (clique na foto para ampliar)

A condição do imóvel ainda é muito boa, apesar de um pouco deteriorado. No frontão podemos notar que um brasão (lado direito) já caiu ou foi removido. No centro do edifício o símbolo com o ano da construção persiste bravamente.

Logo abaixo dele, sobre as janelas da sacada, é possível observar que existiu um grande adorno decorado com ramos de café. Boa parte dele foi destruída, mas um pouco sobrevive para contar história. Por fim as sacadas de ferro estão ainda bem preservadas e as portas comerciais são das antigas, como lâminas (ou gomos) estreitos.

Já imaginaram essa construção restaurada ? Seria encantador.

Nota:

1 – O creme dental Kolynos deixou de ser produzido em 1996 por determinação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) após a Colgate-Palmolive comprar seu antigo fabricante. O creme dental continuou no mercado com o nome de Sorriso.