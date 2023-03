Sobrado da rua Cipriano Barata

Ah o Ipiranga… Quantos imóveis antigos já catalogamos nesse querido bairro paulistano que é berço da Independência do Brasil e uma das regiões mais agradáveis de nossa cidade.

E mesmo já sendo uma região que fotograficamente exploramos bastante, vez por outra somos surpreendidos com alguma construção interessante que por algum motivo passou batido, como esse simpático sobrado a seguir.

Localizado já no trecho mais ao final da rua Cipriano Barata esse sobrado antigo é uma interessante construção antiga, que me despertou o interesse em primeiro lugar por esse caprichado trabalho de pastilhas coloridas que pode ser vista na parte superior da fachada. O belo visual decorativo da arquitetura do imóvel é completado pelos balaústres e colunas salomônicas na sacada do andar superior.

Um imóvel antigo interessante não precisar ser um casarão ou um palacete, São Paulo tem muitas preciosidades em pequenas casas e sobrados antigos como esse. Que sejam preservados.