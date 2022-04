Sobrado – Avenida Pompeia

A Avenida Pompeia é uma das vias mais importantes da zona oeste da capital paulista. Além disso por ali é repleto de “sobradões” elegantes e casarões muito charmosos, boa parte deles já configurados para o uso comercial. A avenida inclusive tinha muito mais desses imóveis do que hoje em dia, porém vários infelizmente já foram demolidos.

De todos as residências antigas da avenida, a que mais me agrada é esse lindo sobrado localizado no número 1280 da Avenida Pompeia, bem na esquina com a Rua Guiará. Observem que casa elegante e bem localizada que ela é.

Tudo nesta casa é de bom gosto e bem cuidado, a começar pela mureta baixa que permite uma ótima observação da casa. Sobre a mureta existe um pequeno gradil de ferro, e o charmoso portão também é feito do mesmo material.

A fachada não é poluída e tem poucos e interessantes detalhes como um destaque sobre o pórtico de entrada que lembra muito um tabuleiro de xadrez. Ele é confeccionado com vários azulejos nas cores branca e preta.

O adorno em estilo xadrez é exatamente no mesmo tamanho e formato da janela do banheiro do andar superior, que pode ser visto observado o lado direito da casa.

Aliás olhando a casa de lado conseguimos ver outros detalhes interessantíssimos, como o formato do janelão – que imita o da porta de entrada – e os adornos ao redor dela, tudo de muito bom gosto.

Outra detalhe muito interessante e igualmente de bom gosto são os relevos que estão presentes em toda a fachada do imóvel. Eles podem ser visto bem facilmente na fotografia acima ou em outras na galeria que fecha o artigo.

No dia em que estávamos fotografando fomos informados por um senhor, morador da Rua Guiará, que essa casa e as demais vizinhas que são geminadas logo atrás dela nesta mesma rua, foram todas construídas e vendidas juntos por um mesmo construtor.

De fato observando as seis casas vizinhas ficamos com essa sensação, entretanto de todas elas apenas uma, no número 41, mantém ainda traços de semelhanças com esta da Avenida Pompeia.

Que esta casa permaneça por ali e não tenha o mesmo triste destino de vários outras da mesma via que deram lugar a edifícios.

