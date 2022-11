Sobrado – Avenida Álvaro Ramos

Hoje publico aqui um imóvel que já havia fotografado antes mas que não tinha publicado porque estava em uma cor que não era compatível com a beleza que este sobrado possui. Ele estava na cor preta (dica: vocês conseguem ver no Google Street View).

Tinha deixado a foto salva para o caso do imóvel desaparecer, entretanto tive a grata surpresa de vê-lo receber uma nova cor que devolveu alegria e vida ao sobrado.

A casa está localizada no número 146 da Avenida Álvaro Ramos, já na proximidades da Avenida Celso Garcia. Aliás, a Álvaro Ramos é bem longe e é interrompida pela linha do trem e do Metrô indo acabar lá no Largo da Água Rasa junto a Rua Major Basílio.