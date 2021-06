O Jardim América, junto com seus vizinhos Jardim Europa e Jardim Paulista são tradicionais bairros de alto padrão paulistanos conhecidos por suas ruas tranquilas e arborizadas e por suas luxuosas residências. Caminhar por essas regiões é um ótimo exercício tanto para sua saúde quanto para conhecer imóveis interessantíssimos por ali construídos. Entretanto muitos proprietários já subiram grandes muros e portões por conta da violência, tornando quase impossível de ser admirar parte das casas.

Contudo muitas ainda estão com seus muros e portões originais do período de sua construção, tornando possível sua observação. Uma destas casas é esta:

clique na foto para ampliar

Localizado no número 448 da Rua Honduras, este sobrando antigo chama a atenção por estar absolutamente original tal qual foi construído em meados dos anos 1940. Tudo nele ainda remete à época e está em considerável estado de conservação e ainda mantém detalhes que hoje já não são facilmente encontrados nos imóveis antigos da região tal qual, por exemplo, a tradicional caixa de “correio, pão e leite” bem junto ao pequeno portão de entrada de pessoas.

A mureta baixa permite observar todo o terreno do imóvel e podemos localizar além do sobrado principal uma edícula com garagem no fundo do lado direito da propriedade. Também podemos observar todo seu jardim e área verde, que é contemplada com árvores frondosas bem diante da casa.

Nota-se que a casa requer de alguns cuidados de manutenção, possivelmente por estar tantos anos fechada. Como está à venda fica a torcida para que seu futuro proprietário mantenha a originalidade do imóvel e também seu muro baixo que dá um charme todo especial à construção. Estaremos acompanhando.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):